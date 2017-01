pub

evacuação de soldados Aliados belgas, ingleses e franceses, que se viram emboscados pelas forças alemãs, ao largo do porto de Dunkirk, no Reino Unido. O episódio aconteceu no ano de 1940,

Foi o filme responsável pelo radical corte de cabelo de Harry Styles, membro da banda One Direction. O ator surgiu há alguns meses com um surpreendente e misterioso novo corte de cabelo, mas tudpo se deveu à rodagem do mais recente filme de Christopher Nolan.Para além de Harry Styles, Dunkirk conta com a participação de Tom HardyThe Revenant: O RenascidoA Origeme Cillian MurphyO Cavaleiro das TrevasA Origemnos principais papéis. O filme retrata aem plena II Guerra Mundial.