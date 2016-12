A promessa do hotel EVOLUTION (no Saldanha, em Lisboa) para este Halloween é no mínimo bizarra e vai surpreender os mais supersticiosos mas é esta a forma de estar do hotel mais animado da cidade. Vampiros, lobisomens e zombies vão marcar presença na festa de Halloween, vindos diretamente do MotelX - Festival Internacional de Cinema de Terror de Lisboa. A noite é animada ao som do DJ Residente e para acalmar um bocadinho o espirito a Playmouth Gin marca presença com uma oferta de GIN "2 por 1". Depois da festa, um quarto especial está reservado para os mais corajosos: um confortável e luxuoso caixão de meter inveja ao Conde Drácula. Sim. Leu bem.