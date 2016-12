Domingo é aquele dia em que a transgressão de acordar mais tarde pode ser recompensada com um bónus à medida: um brunch. Este de que lhe falamos tem um plus irresistível: a escancarada vista para o mar.

pub

Acordou mais tarde e não tem vontade de sair diretamente do quarto para a cozinha? A solução é simples: escolha um vestido colorido, meta-se no carro e rume ao Estoril. É aí, no Villa Tamariz Utopia que, todos os domingos, se serve um delicioso brunch, com propostas e alternativas capazes de agradar aos mais diferentes palatos e elementos da família.

Villa Tamariz, Rua de Olivença - Praia do Tamariz Reserva através do 910 127 990 ou reservation@villatamarizutopia.com Todos os domingos das 11:30 às 16:00 Preço€ 25 por adulto (as crianças têm 50% de desconto) Os mais novos vão adorar o cantinho que lhes foi reservado onde, além dos lápis e desenhos para colorir, vão encontrar salgados e gelatinas, entre outros doces. Os apreciadores dos pratos mais tradicionais da cozinha portuguesa descobrem clássicos como o bacalhau com natas (bem cremoso) ou a perna de peru (bem) recheada com farinheira. Já os adeptos da comida saudável têm à sua disposição uma grande variedade de saladas e omeletas. E se os programas televisivos de cozinha são um dos seus guilty pleasures de domingo, saiba que aqui pode satisfazer a curiosidade ao vivo e a cores, já que o chef Mário Cruz confeciona vários pratos (nomeadamente risotos) ali mesmo.



Falta mencionar a cereja no topo do bolo que, no caso, nem é a variedade de sobremesas (onde se encontram os incontornáveis tiramisú, toucinho do céu e mousse de chocolate, entre outros). As janelas que rasgam toda a fachada trazem-nos a tranquilidade do mar e convidam-nos a demorar mais um pouco num fim de semana que, assim, conhece um desfecho perfeito.

Por Rita Lúcio Martins