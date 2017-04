pub

Já a pensar nos brindes de fim de tarde do próximo verão, a Dois Corvos, uma cervejeira artesanal implantada na cidade de Lisboa, acaba de lançar a Creature IPA. A nova cerveja junta o melhor das costas Este e Oeste dos Estados Unidos, para conseguir um aroma a fruta tropical, sabor cítrico e resinoso com um corpo aveludado e um aspeto turvo. Jorge Dias foi o designer e ilustrador responsável pelo rótulo e pela imagem desta nova cerveja.





Segundo o comunicado à imprensa, a Creature IPA é "uma criatura frutada, sumarenta, aromática, cremosa, equilibrada, forte, suave, pujante, delicada e, sobretudo, feliz." Produzida com elevadas quantidades de lúpulos americanos, maltes britânicos, água suave de Lisboa e levedura New England, diferencia-se dos restantes tipos de IPA pelo seu baixo amargor, mas perfl aromático bastante intenso e pela sua aparência bastante turva.



Na fábrica da Dois Corvos, em Marvila, existe um espaço aberto ao público, o Tap Room, um lugar onde se pode beber uma cerveja no local onde ela é feita – há sempre disponíveis 12 cervejas Dois Corvos à pressão, sendo um local que está a ganhar popularidade tanto com turistas como com o público local.





Do estilo New England IPA (India Pale Ale), a Creature IPA já está disponível no mercado português desde 17 de Fevereiro. E Lisboa, poderá encontrá-la na Tap Room Dois Corvos, Cerveteca, Duque Brewpub, Cervetoria; no Porto, no Endovélico e no Catraio; em Aveiro na Má Ideia; em Lagos n'Ol’Bastard’s e em Loulé no Mercado de Loulé.