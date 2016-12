pub

A Disaronno wears ETRO é a quarta edição limitada do projeto ICON, que convida anualmente um prestigiado designer de moda italiano a "vestir" a icónica garrafa Disaronno Original. Depois de Moschino, Versace e Cavalli, a garrafa deste ano chega com os incontornáveis padrões coloridos de ETRO.



A marca de luxo ETRO conquistou o mundo da moda em 1968, tornando-se um dos nomes italianos mais amados da indústria. ETRO empresta o look extravagante, original e colorido à inconfundível garrafa de tampa quadrada.



A inspiração vem da cultura têxtil, da paixão e dos laços duradouros entre o padrão paisley e a família ETRO. Veronica Etro, diretora criativa da coleção feminina, explica que "a nova garrafa DISARONNO Edição limitada assume o design e as cores paisley, explorando os valores tradicionais ligados à arte do desenho feito à mão."