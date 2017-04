Sabem aquele tipo de pessoas que proclamam, descontraidamente, "ups, esqueci-me do telemóvel em casa"? Que fique bem assente que não sou uma delas. A par de aparecer um tubarão por baixo daquele monte de algas escuras na praia (não perguntem), sair sem trazer o iphone é um dos meus piores pesadelos. Há todo um ritual: acordar, atingir com a luz do ecrã os meus olhos ainda entreabertos, fazer uma ronda entre Facebook, Instagram, e-mail, snapchat em dias bons, seguir para o banho com música a tocar, maquilhar-me com música a tocar, tomar o pequeno almoço enquanto passo os olhos pelos sites de notícias, vestir-me com o iphone em cima da cama, preparar-me para sair, verificar 3 vezes se tenho o telemóvel no bolso do casaco, por os phones e sair. Qual é a primeira coisa que faço quando saio à rua? Exato. Bom, esta não seria a forma como eu me descreveria até um dia atrás, quando, nas vésperas de fazer esta experiencia arriscada, observei o meu comportamento matinal. Não, não melhora ao longo do dia. Gostava de pensar em mim como alguém não dependente da tecnologia (essencialmente do telemóvel) mas estaria a enganar-vos e a mim própria (às minhas amigas e ao meu namorado já não engano). Ia jurar que não responderia iphone à pergunta ‘o que levaria para uma ilha deserta’.