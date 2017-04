pub

Hall de entrada

Mantenha esta área livre e desimpedida. Em feng shui, o hall de entrada tem influência no caminho da vida. Se a primeira coisa que vê quando entra em casa é tralha ou lixo, os níveis de energia baixam. Arrume os sapatos que possam estar espalhados pela entrada, organize o correio e os folhetos de publicidade, guarde apenas o que realmente precisa. Não tenha nada que impeça a abertura total da porta, isso bloqueia a energia no espaço.

Escritório

Trabalhar rodeado de papéis e confusão não é benéfico para ninguém. Tenha um lugar específico para tudo e mantenha as coisas no lugar: será mais fácil encontrá-las quando precisar. Se tem o hábito de apontar tarefas em post-its, passe a escrever tudo numa agenda ou num bloco de notas: assim evita ter vários papéis espalhados. Trabalhar numa secretária organizada e limpa aumenta a criatividade, a produtividade e a satisfação com o trabalho. Deixe a secretária arrumada quando acaba o trabalho, pois é muito mais positivo começar o trabalho no dia seguinte com a mesa arrumada. O lixo eletrónico pode também tornar-se um problema, por isso limpe o seu computador: apague e-mails e organize por pastas os ficheiros dispersos.

Quarto do casal

Guarde os sapatos, acessórios e carteiras nos respetivos sítios. Mantenha os sapatos que usa e estão em bom estado, deite o resto fora. Separe a roupa que já não usa mas tem guardada "em caso de". Se não usou uma peça nos últimos dois anos venda-a, troque-a ou dê. Não guarde roupa demasiado apertada na esperança de perder peso. Limite-se ao presente.

Evite ter tralha debaixo da cama: influencia a qualidade do sono. Se tiver gavetões, guarde apenas roupa lavada e bem arrumada, nunca sapatos.

Quarto das crianças

Guarde os brinquedos, livros, cadernos, sapatos, entre outras coisas, nos respetivos lugares. Retire as coisas que não pertencem ao quarto. Certifique-se de que tudo tem um lugar próprio e ensine as crianças a guardar os seus objetos nos respetivos sítios e a manter o quarto arrumado.

Sala de estar

A sala é o ponto de encontro da família, o local onde recebemos as visitas. Como tal, devemos ter um cuidado especial com esta divisão: deve estar sempre impecável. Uma sala desarrumada ou com demasiadas coisas pode ser tão desconfortável como uma sala vazia. Retire aquilo que está apenas a ocupar espaço e a incomodar; deve deixar espaço entre os móveis para que possa circular sem tropeçar em nada. Se não tem espaço nem para mais um livro nas prateleiras, aproveite para doar alguns à biblioteca, vender ou trocar alguns com amigos. Agarrar-se aos velhos livros impede o espaço para novas ideias.

Cozinha

Na cozinha é importante ter tudo a funcionar, nada de lâmpadas fundidas e eletrodomésticos avariados. Uma das regras do feng shui é nunca ter em casa coisas estragadas ou avariadas. Quando tiver um eletrodoméstico avariado, mande arranjar o mais depressa possível, veja se tem arranjo, se compensa ou se tem de comprar um novo. O mesmo com objetos partidos: se alguma coisa precisa de ser arranjada, está a perder energia. Deve ser reparada ou substituída.

Casa de banho

A autora refere que é importante manter este espaço arrumado e limpo. Recolha a roupa espalhada e coloque-a no cesto da roupa suja. Se for necessário, troque as toalhas. Esvazie o lixo se for necessário, não deixe acumular. Passe o chuveiro logo a seguir ao duche, para não deixar marcas de gotas.

Por Adriana Fernandes