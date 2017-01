pub





1. Chefchaouen, Marrocos

Chefchaouen está pintado de azul por motivos religiosos: os ensinamentos judaicos sugerem que esta cor evoca o poder de Deus. É, por isso mas não só, uma cidade abençoada, marcada pelas ruas pontuadas com um comércio artesão interminável e sempre bem recheadas de cores e cheiros fortes.



2. Salar de Uyuni, Bolívia

Novo ano, novos destinos. Especialista no universo das viagens, a Momondo apresenta alguns dos mais excitantes para explorar em 2017.Chefchaouen está pintado de azul por motivos religiosos:

Parece miragem, mas é bem real este deserto de sal que se transforma num dos maiores espelhos do mundo quando coberto com água. O Salar de Uyuni oferece uma paisagem plana de sal que parece lama seca, quebrada por ilhotas que ainda acentuam mais a sua beleza. Durante a época de chuva, um manto de água cobre a planície e transforma-a num espelho, onde o céu é refletido, sendo impossível distinguir a linha do horizonte.



3. Freetown Christiania, Dinamarca

Já imaginou uma cidade feita à mão? Pois saiba que ela existe. Os edifícios desta cidade são feitos criativamente à mão, de todas as formas e feitios. Possui inúmeros jardins, ideais para um passeio, restaurantes com gastronomia local e diversos espaços culturais para quem descobrir a cidade de lés a lés.



4. Sapa, Vietname

Colinas com enormes arrozais, florestas de bambu e montanhas imersas nas nuvens fazem deste destino um sítio paradisíaco e tornam-no numa das maiores atrações turísticas do Vietname. Uma paisagem invejável, que muda de cores conforme as estações do ano.



5. Catedral de São Basílio, Moscovo, Rússia