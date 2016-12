pub

Quatro coleções da marca centenária portuguesa – Carrara, Gárgulas, Jazz e Love who you want – a distinção de "Special Mention" [Menção Honrosa] do júri do Conselho Alemão do Design, e a marca portuguesa arrecadou também o selo de "German Design Award 2017 Nominee" para as coleções Blue Ming, Plissé, Timeless, Jazz, Midnight e Swinging.

Este é o segundo ano consecutivo que a Vista Alegre vê a qualidade e inovação do design das suas peças e coleções distinguida pelo júri dos German Design Awards, composto por 48 especialistas que anualmente se reúnem para celebrar e premiar o melhor design do mundo. Com 192 anos de história a Vista Alegre alcança o patamar das grandes referências do design mundial, como por exemplo VW, BMW, Bentley, Porsche, Absolut, entre outras. Este é o coroar da aposta estratégica da Vista Alegre no design, que alicerça o ambicioso plano de expansão global e reposicionamento da marca, através do lançamento de peças únicas e coleções marcantes em porcelana, cristal e vidro que nascem do seu gabinete de design interno, do seu projeto de residências artísticas internacionais instalado em Ílhavo – o ID Pool –, e das parcerias com designers e artistas – emergentes e consagrados – de todo o mundo.





Nuno Barra, Administrador da Vista Alegre, dedica este prémio aos colaboradores da marca que acreditam e partilham da visão internacional de uma marca que nasceu há 192 anos em Ílhavo, nas margens do Rio Boco: "Os nossos colaboradores acreditaram que podíamos fazer da Vista Alegre uma marca global. Estes prémios são mais um passo na materialização dessa visão e por isso é-lhes dedicado. Temos 192 anos de história e continuamos a fazer história para a nossa marca e para Portugal."