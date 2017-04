pub

Depois do sucesso que a famosa carteira em minuatura com a caneca de A Bela e o Monstro, chegam novas peças de decoração à Primark, mais precisamente à linha Home. Há já várias estações que a marca tem aposta em seguir as tendências, junto de um público mais jovem, atento aos símbolos cool da atualidade.





Entre eles estão os tão fantasiados unicórnios, o ananás, o flamingo, o cato - e todos eles nos remetem para o próximo verão - em tons pastel como o cor de rosa, o verde e o amarelo. O unicónio em insuflável é um dos próximos objetos de desejo, e custa €12. Siga a galeria, para descobrir algumas das nossas peças de eleição.