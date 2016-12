pub

A rua da Boavista, uma das ruas que está numa das zonas em crescimento em Lisboa, ganhou uma nova morada no número 67. A ideia, a marca e a loja nascem do imaginário dos irmãos Clara Melo e Edson Vilhena de Carvalho que, sem marca própria abriram em 2012 uma loja em Lisboa com o objetivo de promover o potencial de algumas marcas e designers portugueses.



Mas antes de chegar a esta loja-atelier, na rua da Boavista, a Dândi nasce em 2013 como uma marca de moda que junta a reinterpretação de raízes africanas, influências europeias e uma pitada de transgressão. Cortes clássicos e padrões exóticos que se juntam às tendências do momento e que contam uma história muito particular e diferenciadora.



Clara foi a responsável por criar a primeira coleção de autor. A partir desse momento a marca tomaria outro rumo, vingando em nome próprio tanto em território nacional como em Angola. A partir de tecidos originários de África e da Europa, cada coleção é desenvolvida com a premissa de que a moda é sobre todos e para todos. "A minha maior inspiração são as pessoas, inspiro-me nas misturas de cores e padrões, e gosto de aperfeiçoar coisas. Escolhi Portugal (para abrir a Dândi) por ser o meu país, nasci em Ângola mas cresci cá e acho que se estou no mercado angolano, faz todo o sentido estar também no mercado português" confessa-nos Clara Melo. "Eu faço uma coleção a pensar num tipo de mulher, e esse tipo pode estar em qualquer lado, de Ângola, a Portugal a Nova Iorque." A designer confessa acompanhar a tendência 'seasonless', "uma vez que as estações não correspondem às mudanças climáticas, estou cada vez mais a adaptar-me a esta diferença, que não é como antigamente (primavera, verão, outono, inverno)" explica.



Nesta loja-atelier podemos encontrar peças exclusivas, numeradas, e com uma produção limitada.