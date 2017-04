pub

Esta poderá ser a viagem de sonho de qualquer fã do clássico filme da Disney A Bela e o Monstro. A Adventures by Disney, a agência de viagens temática da Disney, acaba de dar a conhecer o cruzeiro que permitirá viver a experiência do filme na primeira pessoa, passando pelos locais que inspiraram os cenários do mesmo.



Trata-se de um cruzeiro de oito dias, com tudo incluído no preço, num barco AmaWaterways, que partirá de Basileia (Suiça) e que fará paragens em cidades como Estrasburdo (França), Mannheim, Rüdesheim, Colonia (as três localidades na Alemanha), terminando em Amesterdão (Holanda).



O cruzeiro contará com várias atividades, entre as quais projeções do filme (versão animação e versão com atores reais), sessões de karaoke inspiradas nas canções do filme e a possibilidade de explorar a encantadora cidade de Riquewihr, no noroeste de França, muito parecida com a aldeia da personagem Bela. Está também prevista uma visita ao castelo Heildelberg, a hipótese de fazer caminhadas ou montar a cavalo na Selva Negra, bem como explorar os famosos moinhos de vento holandeses.



Já é possível reservar um camarote, por volta de 4 mil euros. Toda a informação aqui!