Compras de luxo no Whatsapp

pub

O mundo digital está em constante mudança, nomeadamente no que toca a novidades na área das compras online. A mais recente notícia chega-nos do grupo Yoox Net-a-Porter que resolveu unir forças com a conhecida aplicação de mensagens Whatsapp.





Esta poderá ser uma das maiores inovações dos últimos tempos, já que tenciona facilitar o método de compras online através de um smartphone. O grupo Yoox Net-a-Porter é um dos mais poderosos na venda de produtos de luxo através da Internet e revela agora que um dos próximos passos da empresa é oferecer aos seus clientes a hipótese de comprar através do Whatsapp.





A aplicação de vendas online torna-se assim a primeira empresa a unir-se ao Whatsapp com o intuito de vendas de luxo a partir da própria aplicação de mensagens, que por sinal é uma das mais utilizadas em todo o mundo. Até agora, ainda não é conhecida nenhuma data de lançamento, nem como funcionará exatamente a venda de produtos. Mas tratar-se-á certamente de um serviço sem precedentes.

Por Ângela Mata