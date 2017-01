pub

1. Escolha destinos dentro do seu orçamento

Sendo que os orçamentos são um limite nos dias que correm, a melhor opção para começar a planear uma viagem é ver que destinos são financeiramente acessíveis. Comprar os bilhetes com antecedência ou viajar para locais em que a conversão monetária seja vantajosa. Também há que optar entre uma viagem mais longa ou pela escapadinha de fim-de-semana, que certamente ficará mais em conta. Este equilíbrio não é simples, mas é um esforço que faz com que seja possível relaxar com a consciência de que não se gasta em demasia.







2. Faça listas

As listas são as melhores amigas das viagens. Estabelecer uma lista realista de locais a visitar. Escrever estes objetivos vai fazer com que fique motivado a alcançá-los.







3. Partilhe as suas viagens de sonho

Porque não partilhar as suas viagens com as pessoas à sua volta? Ou quem sabe, talvez já alguém tenha feito a mesma viagem e possa partilhar consigo a experiência. Essa partilha pode resultar em conselhos e histórias que certamente lhe darão mais motivação para fazer as malas e partir.









4. Viajar acompanhado é bom, mas por vezes a nossa própria companhia é o melhor

Se não tem ninguém próximo de férias e disponível para viajar consigo, não quer dizer que não deva embarcar no próximo avião. Experimente viajar sozinho e apreciar a liberdade de ir onde, como e quando quiser.







5. Conheça os habitantes locais

Uma viagem a um local distante é menos assustadora se tiver lá alguém conhecido. Existe um grande número de diferentes comunidades, fóruns e serviços de alojamento online que servem precisamente para se entrar em contacto com pessoas de destinos longínquos que lhe poderão dar bons conselhos e informações sobre o lugar em questão.







6. Explore as redondezas

Uma boa viagem não precisa de ser nem para longe, nem por muito tempo. O que não faltam são coisas a acontecer perto de nós, por isso um par de "staycations" é uma ótima opção. Aproveite para conhecer o seu próprio país.







7. Encontre um companheiro para viajar que tenha interesses como os seus

Um companheiro de férias não precisa necessariamente de ser o seu melhor amigo ou a sua cara metade, mas talvez um amigo mais recente, um colega ou um familiar distante.



Quando encontrar o companheiro para viajar discutam o orçamento, os interesses e as expectativas.





8. Ligue-se para poder desligar

A internet é uma das maravilhas do mundo, porém por vezes é preciso desligarmo-nos dela para apreciarmos todas as outras. Esqueça o "wi-fi grátis" e opte por utilizar mapas e ir explorar a localidade.







9. Seja espontâneo

Se a mala está feita e a qualquer momento pode reservar um bilhete de avião, crie um alerta de preços. Assim que o preço para uma rota do seu interesse mude, será avisado e poderá embarcar na sua aventura.







10. Aproveite as escalas longas

Independentemente de ser um par de horas num aeroporto ou uma noite numa cidade desconhecida, há que aproveitar ao máximo o tempo de escala. Com uma escala longa, o bilhete fica mais barato e ainda poderá ter a oportunidade de sair do aeroporto e explorar um local antes de chegar ao destino final. É como duas viagens ao preço de uma.





11. Encontre a família a meio caminho

Infelizmente, nem sempre estamos perto das pessoas que nos são queridas. Que tal, em vez de viajarem sempre para o mesmo local, combinarem um destino a meio e encontrarem-se lá? Assim terá a oportunidade de visitar um destino que, talvez, de outro modo não conseguiria e, simultaneamente, passará tempo com as pessoas de quem tem saudades.





12. Lá porque é uma viagem de negócios, não quer dizer que seja aborrecida

Há empregos que permitem viajar e, embora participar numa conferência não seja sinónimo de passar o dia na praia, tente sempre aproveitar ao máximo esse tempo. Qualquer tempo livre pode ser aproveitado para atividades turísticas ou para conhecer o centro da cidade. Tente afastar-se o mais possível do ambiente profissional e explore o local ao seu ritmo.





13. Deixe-se inspirar

Seguir blogues de viagem ou viajantes nas redes sociais, vai deixá-lo a par de destinos muitíssimo interessantes. Por vezes, descobre-se locais que nem se sabia poderem existir.





14. Vá em frente