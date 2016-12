pub

Precisamente um ano e meio depois do combate inaugural - frente ao Midori -, que pôs as delícias que se cozinham neste ringue (literalmente) nas bocas do mundo, os Duelos Gastronómicos do Bastardo estão de volta. Depois de Japão, França, México e Itália, dá-se a volta ao mundo e regressa-se aos sabores asiáticos: o Dinastia Tang, provavelmente o mais chinês dos restaurantes chineses de Lisboa, é o próximo a alinhar nesta disputa de gastronomias. Lado a lado com o chef residente, Luís Rodrigues, quem desta vez dá a cara não é um chef, mas sim Binlu Zhu, o dono do Dinastia Tang. Binlu não mete habitualmente as mãos nos tachos, é certo, mas é ele - com a ajuda da sua mulher, a portuguesa Marisa Cerqueira - quem assegura a vinda de verdadeiros entendidos na real gastronomia chinesa para a cozinha do seu restaurante, onde não é só um, mas sim vários, os responsáveis pelas delícias que lá se fazem.





E tal como nos pratos que vão levar ao Bastardo, uma coisa garantem desde já: nenhuma delas se chama chop suey. Como já é hábito, o combate contará com um total de oito pratos, servidos em quatro emocionantes rounds, que tencionam levar ao tapete os sentidos dos que se atreverem a participar. No fim, não há vencedores nem vencidos. Ganha sempre a arte de bem comer.