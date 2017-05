3. Zero Zero



1. Ground Burger





Aqui poderá deliciar-se com os maravilhosos hambúrgueres acompanhados por milkshakes, bem ao estilo old school american burger. A seleção de cervejas é ótima para acompanhar o Ground Burger ou o Baconcheese.





Morada: Avenida António Augusto de Aguiar, 148-A, Praça de Espanha, Lisboa





2. Guilty by Olivier





O Guilty é o sítio ideal para pecar, com sabores intensos e aconchegantes a transportarem-nos para outra dimensão. Não perca o Mac Guilty and Cheese, as pizzas e os batidos gigantes com gelados Artisani, Oreo, M&M’s ou Toblerone.





Morada: Rua Barata Salgueiro, 28-A, Avenida da Liberdade, Lisboa





Comida italiana é sempre boa ideia para pôr as ideias em ordem! Massas apetitosas, pizzas típicas (e com uma massa particularmente leve) e bom vinho a acompanhar: é o que vai poder encontrar no restaurante do Príncipe Real.





Morada: Rua da Escola Politécnica, 32,Príncipe Real, Lisboa





4. Frankie Hot Dogs





Os cachorros do Frankie são mais do que cachorros quentes normais. A cada dentada vai sentir-se reconfortada, deliciada e vai esquecer (ainda que por momentos) os problemas do dia a dia.





Morada: Rua Doutor João Soares, 8-B, Campo Grande, Lisboa





5. Chévere





Ideal para petiscar com os amigos, o Chévere vai proporcionar-lhe uma viagem pelos petiscos portugueses. Ovos mexidos com farinheira ou pica-pau são algumas opções. Prove o Ovo do Bosque (diz-se que ninguém se fica por um).





Morada: Avenida 5 de Outubro, 36, Loja 1, Saldanha, Lisboa





6. Git Lounge Bar





As especialidades deste local focam-se na gastronomia tipicamente alentejana, onde poderá provar (os sempre prazerosos) chouriços, queijos e petiscos variados.





Morada: Rua dos Correeiros, 152





7. Polpetta – Almondegaria Artesanal





Aqui vai ter a oportunidade de aprovar almôndegas verdadeiramente artesanais. Entre os molhos disponíveis para acompanhar a carne estão o de tomate, cogumelos, pesto e iogurte.





Morada: Regueirão dos Anjos, 81, Anjos, Lisboa





8. The Fish & Chip Shop





Este é o sítio ideal para os amantes de peixe com batatas fritas. Poderá optar entre o bacalhau ou o choco frito. Desfrute da combinação britânica e delicie-se com os molhos t ártaro, de limão, de manjericão, tártaro picante ou de alho.





Morada: Rua Duarte Pacheco Pereira, 26-C, Restelo, Lisboa





9. Sala de Corte





Na Sala de Corte o método utilizado na confeção das carnes r ealça a sua textura, o sabor e a suculência. Experimente o pão com chouriço de porco preto ou o prego da vazia. E porque os olhos também comem, não deixe de provar as sobremesas.





Morada: Rua da Ribeira Nova, 28, Cais do Sodré, Lisboa





10. El Clandestino





Quem nunca se refugiou numas fajitas em "dia não"?! Vá lá. Pode confessar. Se é amante dos sabores mais quentes, o El Clandestino é a escolha certa, onde irá encontrar sabores mexicanos e peruanos que a farão sentir-se reconfortada.





Morada: Rua da Rosa, 321, Príncipe Real, Lisboa

11. Artisani





Se o açúcar é o seu amigo número um nos dias mais cinzentos, a Artisani é uma boa aposta. Os gelados são artesanais, os sabores originais e a textura cremosa e aveludada. Também há crepes, bolos, waffles, batidos, etc. Pode ainda levar o seu gelado favorito para casa.





Morada: Mercado de Cascais; Alameda da Duquesa de Palmela, Cascais; Doca de Santo Amaro, Lisboa; Avenida Álvares Cabral, 65-B, Lisboa; Rua Prof. Francisco Gentil, Edifício E1, Lisboa (Telheiras); Mercado de Algés (Oeiras) e Mercado de Campo de Ourique (Lisboa).