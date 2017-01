pub

São cada vez mais as marcas de roupa que optam por complementar os seus espaços físicos com zonas de café ou restaurante. A Ralph Lauren já o faz na 5ª Avenida de Nova Iorque, a Armani igualmente no seu loja-hotel-discoteca-restaurante de Milão. Tmbém a loja Adolfo Dominguez oferece um Cafe Lounge aos seus clientes da Calle Serrano de Madrid. Agora é a vez da H&M, com a abertura da nova flagshipstore em Barcelona que tem prevista a presença de um restaurante Flax & Kale.



O novo espaço da marca sueca deverá abrir portas a 3 de fevereiro no número 11 do Paseo de Gràcia. Esta será uma das maiores lojas do mundo, com 5 mil metros quadrados, divididos em 4 pisos, onde estarão espalhadas todas as coleçoes da H&M (mulher, pré-mamã, homem, desporto, jovem, infantil, acessórios e casa.

Mas a grande novidade está mesmo num espaço de restauração. Flax & Kale é um dos restaurantes mais conhecidos de comida saudável.