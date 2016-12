pub

Schweppes tudo se torna mais fácil. Cocktails refrescantes e de sabor intenso para todo o tipo de ocasiões, desde épocas festivas a jantares para dois. Não se deixe levar pelo comum e mergulhe neste aventura de sabores. Experimente!



"Gin Gin Bells Schweppes":

- 5 cl de gin Jinzu

- 4 framboesas naturais

- 2 cl de sumo de limão

- 5 gr de açucar branco

15 cl de Schweppes Premium Mixer Hibiscus

Sugestão de decoração: hortelã, framboesa, algodão doce e açucar



"Red Mountain":

- 5 cl de gin Playmouth

- 2.5 cl sumo de limão

- 2 cl de xarope de gingerbread

Sugestão de decoração: coco ralado e groselhas

Sugestão de decoração: coco ralado e groselhas