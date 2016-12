De 8 a 11 de dezembro decorre na Exponor em Matosinhos o maior evento de cultura pop nacional: o Comic Con Portugal Anteriormente realizada ao longo de três dias, a convenção decorrerá agora durante quatro.

Jason Isaacs, que interpreta Lucius Malfoy na saga

, e Ivana Baquero, que dá vida a Eretria na série

Junichi Masuda

e Shigeru Ohmori, vão visitar o evento Comic Con Portugal para conhecer os fãs portugueses de Pokémon e apresentar os novos jogos Pokémon Sun e Pokémon Moon.

Durante os quatro dias, vão passar pelo espaço artistas nacionais e internacionais de cinema, séries e banda desenhada, que estarão presentes em painéis com os fãs, sessões de autógrafos e meet&greet. Entre eles, destacam-se alguns nomes conhecidos internacionalmente como Cobie Smulders, da série 'How I Met Your Mother', ou 'The Avengers'. TambémHarry PotterThe Shannara Chronicle, estarão presentes no evento. OS criadores de um dos jogos do momento, o Pokémon,Para além disto, os aficionados podem contar com exposições temáticas, antestreias exclusivas, torneios de videojogos, concursos de Cosplay, merchandising e muitas surpresas por parte das marcas de entretenimento presentes.Para saber mais clique aqui