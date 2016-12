pub

O espaço, a qualidade do mobiliário e o planeamento do mesmo, podem claro, ajudar muito, mas existem closets para todos os gostos e carteiras e para elas e eles. A zona de closet é aquela divisão que todos nós gostaríamos de ter, embora seja, frequentemente, associado a um imaginário de luxo.





É verdade que nem sempre é fácil conseguir ter uma divisão única e exclusiva de walk-in closet, no entanto, as vantagens de ter um espaço destes traduzem-se na facilidade de arrumação e organização de todas as peças de vestuário e acessórios!

Qualquer pequeno detalhe na arrumação de roupa ou acessórios fará toda a diferença no espaço e ainda o tornará mais especial.









Misturar algumas peças modernas e contemporâneas com raridades e antiguidades (saiba mais aqui) pode criar um estilo individual e com personalidade.

Uma forma de se compensar o espaço limitado num closet, é ser criativo e optar por uma decoração extravagante – papel de parede estampado, mobiliário dourado, atraentes tecidos e carpetes e espelhos podem ajudar a aumentar visualmente um pequeno quarto de vestir.