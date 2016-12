O Cinema São Jorge recebe, de 29 de setembro a 2 de outubro, o Festival Olhares do Mediterrâneo - Cinema no Feminino.





O Festival tem como objetivo exibir filmes da bacia mediterrânea divulgando o papel da mulher na produção cinematográfica. Esta edição conta com por 33 filmes, debates, workshops, performances e uma exposição.





A par do cinema, existe uma programação paralela composta por: um workshop de culinária Nem Acredito que É Saudável, com Sara Oliveira; um atelier de cinema Olhares em Pequenino, com Maria Remédio; uma oficina Falsos Amigos, pelo Instituto Cervantes; uma cerimónia de chá, promovida pela Embaixada de Marrocos; um concerto com Coro Feminino de Lisboa; uma conferência As pessoas no Mediterrâneo; e um mercado de livros, artesanato e sabores.





Durante 4 dias, serão exibidas 9 longas e 24 curtas-metragens, oriundas de 18 países, nomeadamente Albânia, Croácia, Egipto, Espanha, França, Grécia, Israel, Itália, Líbano, Marrocos, Portugal, Turquia, entre outros. Os géneros cinematográficos apresentados no Festivalk vão do documentário à ficção, passando pela animação e pelo experimental.Para saber mais, consulte a programação do Festival Olhares do Mediterrâneo