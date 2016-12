É verdade, Carla Ribeiro, investigadora Portuguesa descobre células resistentes ao vírus do HIV, as "Langerhans Cells".

É verdade, foi a cientista Portuguesa, Carla Ribeiro, atual investigadora no Academic Medical Center (Amesterdão, Holanda), que explica o mecanismo que torna determinadas células humanas naturalmente resistentes ao vírus HIV.

"Langerhans cells" é o nome da célula resistente a este vírus. No entanto, ainda não tinha sido descoberto qual o seu mecanismo de resistência.





"Nestas células o HIV-1 é destruído por um processo chamado autofagia, que ocorre dentro das células e é capaz de digerir micróbios como uma trituradora. A autofagia é ativada nas "Langerhans cells" através da ação de um fator restritivo que é funcional apenas neste tipo de células. O mesmo fator restritivo não funciona noutras células, sendo estas por consequência infetadas com HIV" Explica Carla Ribeiro, que está integrada no departamento de Experimental Immunology, liderado pelo professor Theo Geijtenbeek, do Academic Medical Center.