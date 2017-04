pub

Chelsea Clinton está prestes a lançar um livro com o título She Persisted. Trata-se de um livro de ilustrações infantil, composto por 13 histórias de mulheres que, por alguma razão, se tornaram inspiradoras. Em cada uma das histórias, encontramos uma mulher que tenha enfrentado obstáculos para alcançar os seus sonhos nalgum momento da sua vida.



Entre todas elas estão nomes de mulheres que marcaram a história da América. São elas: Harriet Tubman, Helen Keller, Oprah Winfrey, Nellie Bly, Maria Tallchief, Claudette Colvin, Clara Lemlich, Ruby Bridges, Margaret Chase Smith, Sally Ride, Florence Griffith Joyner, Sonia Sotomayor e (segundo tudo leva a crer) Hillary Clinton.



'Eu escrevi este livro para todos aqueles que sempre quiseram falar, mas foram de alguma forma silenciados, para aqueles a quem fizeram sentir-se menos do que aquilo que realmente são. As 13 mulheres de She Persisted, todas elas ultrapassaram adversidades tentando ajudar a moldar o nosso país - umas vezes falando, outras vezes mantendo-se firmes, ou cativando um público. Com este livro, eu quero passar a mensagem a todos os jovens do país - e do mundo - de que a persistência é poder'', referiu Chelsea Clinton, recentemente numa entrevista.



O livro será lançado a 30 de maio.