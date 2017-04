No mercado português há oito anos, o Noori reinventou os menus de combinados e lançou novidades para quem adora sushi. A maior novidade é o combinado Combi8, composto por 1 noori (à escolha), 4 peças de sushi (1 variedade à escolha), 2 nigiris e sashimi de salmão – tudo isto por €9,95. O Uramaki Exótico (gambas, rúcula e manga), Uramaki Tradicional (salmão ou atum, abacate e pepino) e Noori Divinal (atum, Filadélfia e sementes de wasabi), por €4,95, bem como Noori Watuni (atum, maionese de wasabi e ervilhas crocantes de wasabi) e Noori Gambi (gambas panadas, maionese de wasabi e cebolinho), por €4,15 cada, são as outras novidades para adicionar às boxes e combinados.

Além disso, o Noori alargou a oferta e apresenta agora uma seleção de peças sem peixe. Hosomaki Pepi (pepino), por €4,55, Uramaki Veggie (pepino, abacate, rúcula, cebolinho e Filadélfia), por €4,95, e Noori Green (tofu, ervilhas crocantes de wasabi, rúcula, abacate e cebolinho), por €4,95, são as versões recém-lançadas para quem segue uma alimentação vegetariana. A somar a isto, há ainda três novas bebidas naturais Noori: Limonada Verde, Chá Antioxidante e Chá de Frutos Vermelhos.

O Noori tem espaços nos Armazéns do Chiado, no Saldanha Monumental, no Amoreiras, no C.C. Colombo, no Oeiras Parque, no CascaiShopping, no NorteShopping e no Parque Nascente.