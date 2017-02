pub

Em Londres está a ser preparada uma tarde de chá especial dedicada ao filme A Bela e o Monstro. A casa de chá Town House, no Kensington Hotel, é a responsável por esta ideia.



O novo menu chama-se Tale as Old as Time promete dar vida a algumas das personagens do filme da Disney. Quem quiser passar uma tarde diferente, pode fazer uma reserva através do site, mas as primeias sessões de fevereiro (13 a 26) já se encontram esgotadas.

Os preços variam entre as 35 libras por pessoa e as 45 libras, caso deseje uma taça de champanhe. Novas datas estarão disponíveis para reserva a partir do dia 1 de março e até ao final de junho.