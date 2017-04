Ainda sem planos para as tardes do fim de semana? Mime-se com um lanche demorado no Penha Longa Resort.

Primeiras impressões: os sofás tão fofos que podíamos ficar refastelados neles a tarde inteira. Por isso mesmo é que será melhor ir com tempo, porque a ideia é desfrutar e saborear e devagar. O Afternoon Tea (servido todos os dias das 15h30 às 18h) está disponível em duas versões: a Classic (€12/pessoa), para estômagos mais pequenos e/ou menos gulosos, e a Signature (€22/pessoa), que é uma versão alargada da primeira. Naturalmente, escolhemos a segunda opção (um dia não são dias e já que a tarde estava reservada ao ritual do chá, nada melhor do que cumpri-lo a preceito). Recostámo-nos no sofá e assistimos ao desfilar de tentações: três variedades de scones com manteiga e compotas, finger sanduíches de pão escuro com salmão e de foccacia com legumes grelhados e pesto. Depois, os doces: Financier de Chocolate (cremoso e suave na medida certa), Tartelete de Frutos Vermelhos (o morango trouxe um toque bem refrescante ao lanche), Pavê de Pistáchio e Framboesa e, finalmente, o nosso preferido, o Profiterole Cremoso que, só por si, justifica a viagem.