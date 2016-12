Criada a partir das ruínas de um solar do século XVII, a Cerca Design House combina história com conforto, design com natureza. Em plena Aldeia de Chãos (Fundão, Castelo Branco), a reabilitada Casa da Cerca não foge à paisagem: sobressai a pedra antiga, típica da região, que contrasta com a decoração moderna, pensada para o bem estar do corpo e da mente.