Lady Gaga, Ellen DeGeneres e Pharrell Williams unem-se para a campanha 'The Love Project' que estreou durante a cerimónia dos Óscares.



Trata-se de uma campanha que apoia a comunidade LGBT (lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e transgêneros) e que tem por objetivo mostrar ao mundo que cada um deve encontrar a us aprópria forma de amor. No vídeo, Lady Gaga, Ellen DeGeneres e Pharrell Williams falam do amor, do seu significado e daquilo que este deveria ser.



A ideia é que o público partilhe imagens ou frases através das redes sociais, descrevendo o que significa o amor em apenas três palavras. Todas elas deverão ser acompanhadas do hashtag #Lovein3words



A campanha estreou-se na televisão norte-americana, através do canal ABC, durante a cerimónia dos Óscares. Veja o vídeo abaixo!