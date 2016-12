6 cocktails para celebrar o natal com magia!

COCKTAIL PARA MULHERES COM ESTILO | 6 cl de gin Tanqueray Nº TEN com influsão de “Apple blossom”; 1,5 cl de vinho de cenoura; 2 cl de licor de marrasquino; q.b. de champanhe; pedaço de cenoura desidratada

PARA PALADARES EXIGENTES | 6 cl de whisky Cardhu Gold; 1 cl de melaço de cevada com um toque de canela e noz moscada (para disolver utilize 1,5cl de agua tépida); 2,5cl de sumo de limão; 1/4 de maçã Smith; q.b. de canela; q.b. de noz moscada

IDEAL PARA A PASSAGEM DE ANO | 3cl de Cîroc Ultra-premium vodka; 3 uvas; 2 c. de sopa de geleia de tangerina; 3 cl de sumo de arandos; 6 cl de Champagne Brut; 2 gotas de bitter de ruibarbo

