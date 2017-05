pub

É chegada a altura do ano em que o Cinema troca as colinas de Hollywood pelas praias da Costa Azul. A partir de hoje e até ao dia 28 de maio todos os olhares vão estar voltados para Cannes.Desde 1946 que este é o cenário idílico para algumas das mais mediáticas estrelas da indústria do cinema. Entre realizadores, produtores e atores do mundo inteiro, poucos foram os que nunca foram fotografados na famosa escadaria do Palais des Festivals et des Congrès, ou num dos maravilhosos e luxuosos hotéis de Cannes.Inicialmente o certame acontecia no mês de setembro, só a partir de 1952 passou a realizar-se em maio. Já no início eram muitos os fotojornalistas que viajavam até ao sul de França para apanhar os melhores ângulos das grandes estrelas. Hoje em dia o mesmo continua a acontecer, mas em maior número. Só na última edição foram acreditados mais de 4600 jornalistas.Antes de começarem a disparar os flashes desta 70ª edição, fazemos um 'flashback' a alguns dos momentos mais emblemáticos do Festival de Cinema de Cannes. Momentos que fizeram história e que merecem não ser esquecidos.Por Ângela Mata