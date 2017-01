Corrine Ellsworth Beaumont, uma jovem designer britânica, pensou que uma caixa com limões poderia espelhar alterações mamárias que podem ser verdadeiros sinais de que algo não está bem. E pensou bem. A jovem designer decidiu colocar os sintomas do cancro da mama numa caixa com limões.

Nos últimos dias esta campanha tornou-se viral pela partilha recente de Erin Chieze que, num longo texto, recua a dezembro de 2015 para contar que nessa altura se apercebeu de um nódulo numa das mamas, depois de ver a campanha dos limões. Cinco dias depois, foi diagnosticada com a doença. Agora, as partilhas do texto de Erin Chieze acompanhado por um coração (símbolo do amor e da partilha) já chegaram às 40 mil. A publicação original dos limões, publicada no facebook da Worldwide Breast Cancer (organização sem fins lucrativos fundada há dois anos pela designer Corrine Beaumont) já chegou aos 7,3 milhões de pessoas na rede social.

Apesar de a campanha não ser nova, nos últimos dias tornou-se viral com a partilha. Os doze limões, colocados dentro de uma caixa de ovos, mostram um a um as deformações que o aparecimento do cancro pode provocar numa mama, como massas visíveis, veias salientes, ou zonas com vermelhidão. A campanha já foi traduzida para 16 idiomas.