Há lugares que, por muito que os visitemos, conseguem sempre surpreender-nos. No geral, o Penha Longa Resort , em Sintra, é um deles. No particular, o Midori também. O restaurante comandado por Pedro Almeida tem novidades, tanto na dinâmica da cozinha, como nos sabores, que foram agora renovados para a estação fria. Antes, as cartas mudavam todos os meses, pelo que, ao fim de um ano, a equipa tinha criado mais de 200 receitas diferentes, sem que o impacto fosse o desejado. Talvez porque "em Portugal, as pessoas ainda não estão muito habituadas a comer menus de degustação", explicou-nos o chef de 36 anos, que sentiu necessidade de dar mais atenção aos pratos-base. É por isso que, a partir de agora, a essência da carta só mudará a cada duas estações e os menus de degustação, que incluem duas versões, vão durar três meses. O Midori 1.0 é composto por sugestões tradicionais de sushi e sashimi, o Midori 2.0 serve uma cozinha japonesa de base com "influências do mundo". Portugal ganha, claro, uma atenção especial. Foi isso que pudemos com(provar) no primeiro prato: uma sopa Miso Shiro com couve crocante, pão e chouriço (€6), que foi transformado em óleo e em maionese. Estavam reunidos todos os ingredientes de um clássico caldo verde e o sabor não enganava. Assim como no Nigiri de arroz de marisco (€6,50), para o qual Pedro Almeida fez um "grande panelão" deste prato típico português, escorreu tudo e ficou apenas com o molho, que é vertido sobre o nigiri. Ou ainda no Tako Meshi Gobo (€27), que é inspirado no nosso arroz de polvo. Aqui leva natto (soja fermentada com uma textura viscosa) para dar elasticidade ao arroz e salsify, uma raiz que compõe o lado crocante. Mas o prato mais fascinante foi, por unanimidade, o Usuzukuri de salmão (€16,50). Além de apresentar um corte de sashimi mais fino, diferente daquilo a que estamos habituados, surpreende pelo caviar de limão colocado sobre o peixe e pelos Halls de eucalipto desfeitos em pó, que servem "para dar um sabor mais fresco". O jantar termina com a sobremesa Zen (€8), feita com mousse de doce de leite, bergamota e gelado de gengibre. Foi como ficámos a uma quarta-feira à noite: zen.