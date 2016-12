pub

Máfia das Pizzas

Inaugurada há quase três anos, esta pizzaria é uma das principais responsáveis pela nova ‘movida’ da Cândido dos Reis. Localizada num prédio restaurado e com um ambiente jovem e descontraído, saem dos seus fornos a lenha pizzas deliciosas confecionadas, em exclusivo, com produtos frescos. A Mirandela com alheira e ovo ou a Beirã com morcela são duas boas razões para visitar este espaço onde Carla Simone, ex-jornalista, faz as honras da casa.

Rua Cândido dos Reis, 81. Tel. 21 274 07 74. De terça a domingo, das 19h às 24h.



Estaminé 1955

A antiga leitaria do sr. Brito, o primeiro estabelecimento em Almada a ter televisão, deu lugar, há quase dois anos, ao Estaminé 1955 , uma casa onde se servem hambúrgueres tipicamente portugueses confecionados com produtos frescos adquiridos no comércio local. Manteve-se o balcão verde-água e as paredes forradas a pedra mármore, juntou-se-lhe alguns apontamentos originais, como os candeeiros feitos de molas da roupa, e o resultado é um espaço cosy onde Linda e Miguel Marques nos acenam com verdadeiras tentações como o Vera Cruz, o Tripeiro ou o Galo de Barcelos, num cardápio com 11 sugestões de hambúrgueres que percorrem o país de norte a sul, ilhas incluídas.

Rua Cândido dos Reis, 130-A. De terça a domingo, das 12h30 às 24h.





Cacilhas Guest Apartaments

Se depois de uma incursão pela renovada Cândido dos Reis já não lhe apetecer regressar a casa, instale-se nesta acolhedora guest house e prolongue a sua estadia na Margem Sul. No dia seguinte não deixe de dar um passeio a pé pelo Cais do Ginjal e renda-se à sensação única de ter Lisboa a seus pés.

Rua Cândido dos Reis, 126. A partir de 50 euros o apartamento para duas pessoas.



Sakaná Sushi

Ainda a cheirar a novo, o Sakaná é a mais recente aquisição da rua mais trendy de Cacilhas. Inaugurado há apenas dois meses, tem conquistado a clientela com a qualidade superior do seu sushi, confecionado pelas mãos experientes de Clécio Rodrigues. Se quer ficar com os cinco sentidos alerta, não deixe de experimentar o Menu Degustação (€21,90) com cerca de 40 peças de sushi, sashimi, tempura, carpaccio e gunkan, entre outras especialidades. A apresentação dos pratos é igualmente exemplar porque os olhos também comem!

Rua Cândido dos Reis, 55. Tel. 21 276 00 09. De terça a domingo, das 11h às 23h.



Taverna dos Fidalgos

Em Cacilhas também é possível ‘ir de tapas’. A Taverna dos Fidalgos, que no passado foi um restaurante chinês, é uma tasca típica luso-latina com o melhor de Portugal e Espanha. Cascas de batata com maionese de coentros, tortilhas, prego de atum, ovos mexidos com farinheira e o presunto 5 Jotas são apenas algumas das iguarias de comer e chorar por mais que aqui pode encontrar. O vinho, esse, é que é sempre nacional, pois os clientes assim o exigem.

Rua Cândido dos Reis, 80. Tel. 93 836 58 59. De segunda a quinta, das 16h à 1h, sextas e sábados, das 16h às 2h, e domingos só ao jantar.



Chá de Histórias

Era uma vez um casal apaixonado pela Margem Sul que, quando a Cândido dos Reis fechou ao trânsito, resolveu abrir uma casa de chá. Mais tarde o negócio de Célia Guerreiro e Sérgio Correia prolongou-se noite dentro e transformou-se num espaço onde um vasto menu de chás com nomes de personagens de diferentes histórias divide o protagonismo com uma convidativa carta de vinhos e gins. Neste salão de chá/bar, cuja decoração se faz de objetos antigos, muito deles oferecidos pelos clientes, o pastel de Cacilhas e o pastel do Ginjal, ambos de fabrico próprio, são a cereja no topo do bolo. Aqui, as crianças também são bem-vindas, tendo à sua disposição vários jogos de tabuleiro para jogar entre si ou com os pais.

Rua Cândido dos Reis, 129. Tel. 21 274 40 84. De terça a quinta e aos domingos, das 16h às 24h. Sextas e sábados, das 16h às 2h.



Birraria

À primeira vista cerveja e arte parecem não combinar, mas quando conhecer a Birraria vai mudar de opinião. A cerveja é a paixão de João Birra e a arte a paixão do seu pai. Juntando-se estes dois interesses, o resultado é um espaço onde pode experimentar cervejas do mundo inteiro – e até uma de produção própria, a Burra –, ao mesmo tempo que aprecia uma exposição de quadros temporária, regra geral, de pintores portugueses. Quer melhor desculpa para apanhar o cacilheiro e ir beber um copo à outra margem?

Rua Cândido dos Reis, 140. Tel. 21 274 59 38. De terça a quinta, das 18h à 1h. Sextas e sábados, das 18h às 2h.



Art & Chocolate

Num espaço onde antigamente funcionava um talho, as vitrinas enchem-se agora de trufas e bombons da Gula e Gourmet que são uma verdadeira tentação dos deuses. Neste salão de chá e chocolataria, agradavelmente decorado com móveis vintage reciclados pela proprietária, Sandra Monteiro, pode ainda deliciar-se com doces regionais do Algarve, petits gâteaux ou crepes variados, acompanhados por um chocolate quente ou uma panóplia de chás provenientes de várias partes do mundo.

Rua Cândido dos Reis, 72. De segunda a sexta, das 9h às 20h. Sextas e sábados, das 9h às 24h.



Gelato Davvero

Ir a Cacilhas e não comer um gelado na Davvero é como ir a Roma e não ver o Papa. Estes gelados artesanais, trazidos para Portugal por dois italianos, fazem-nos esquecer a dieta e viver um verdadeiro momento de prazer. Além dos sabores tradicionais, aqui pode encontrar outros mais arrojados como o manjericão, o chocolate com amendoim, o requeijão com nozes, o caramelo salgado ou o baobá. Nos dias mais frios, pode optar por um gelado quente, o bollente, que consiste numa bola de gelado derretida servida com natas. Quem se atreve?

Rua Cândido dos Reis, 29. De terça a quinta e aos domingos, das 12h45 às 20h. Sextas e sábados, das 12h45 às 24h.



Casa da Avó Berta

Quem entra nesta loja de artigos artesanais e 100% portugueses, de repente dá por si no meio da sala de estar de uma avó que colecionava no seu quintal vasos encarnados às bolas brancas, um atrevimento para a época. Ana Maria Lima, a neta, e Andreia Lima, a bisneta, quiseram homenagear a avó Berta com um espaço de memórias e afetos, onde somos recebidos entre sofás, louceiros e fotografias de família. Aqui, os produtos do antigamente, como as peças de cerâmica Bordallo Pinheiro, as caixas de chocolate Regina ou os sabonetes Castelbel, ganham vida própria e apetece perder a cabeça e levar tudo para casa!