Lisboa Hotel (Infame Brunch)

O brunch do restaurante do Hotel Lisboa encontra-se no emblemático Largo do Intendente e tem ao seu dispor menus variados que incluem um brunch original (€17), uma opçãovegetariana (€17), um menu dedicado às famílias (€35), com oferta de refeição a uma criança, e ainda um soft brunch (€10). Não deixe de provar o taco de pá de porco, que vem juntamente como uma seleção de pães, compotas, manteigas, requeijão, produtos de charcutaria, ovos, enchidos, iogurte, fruta variada, sobremesa, sumo de laranja, podendo finalizar com café, cappuccino ou chocolate quente.

Morada: Largo do Intendente, 6

Horário: Todos os domingos, das 11h30 às 16h30





Pois, Café

Em plena zona histórica de Lisboa, vai encontrar um espaço irreverente, acolhedor e cheio de pinta, onde poderá degustar três menus de brunch: Pois, Brunch (€13,50), Brunch Vital (€9,80) ou o Egg Brunch (€6,20). Todas as opções incluem uma bebida quente, variando depois entre sumos naturais, pão ciabatta, ovos, salada de fruta, iogurte, cereais, compotas, charcutaria e carnes frias.

Morada: Rua São João da Praça, 93/95

Horário: Sábados e domingos, das 10h00 às 19h00





Café com calma

O Café com calma, situado no bairro de Marvila, apresenta-se como um espaço aconchegante e com uma atmosfera retro chic. Ovos mexidos com espargos, mini-hambúrgueres, iogurtes naturais e bolos caseiros são algumas das iguarias incluídas no menu. Existe uma opção vegetariana e outra para crianças (€8,50). O preço para adultos é de €14,90.

Morada: Rua do Açúcar, 10

Horário: Sábados, das 12h00 às 16h00



39 Degraus

No restaurante da Cinemateca poderá escolher entre o menu Tiffany ou o Vegan. Para os bebés, há ainda uma oferta especial: um creme de cenoura multicereais biológico, uma oferta da casa. Há panquecas, ovos benedict, humus de grão, vol au vent de espinafres e muito mais. O preço por adulto é de €14 e para os mais novos €6.

Morada: Rua Barata Salgueiro, 39

Horário: Sábados, das 12h30 às 16h00





Brunch Clandestino

Se procura um brunch com um conceito alternativo e se gosta de conhecer pessoas e sítios únicos, esta é a opção certa para si. No Brunch Clandestino a localização é secreta e apenas é dada a conhecer depois de efetuada uma reserva. O menu é vegetariano e vai sendo alterado de edição para edição. As presenças estão limitadas a um número de seis pessoas, devendo as reservas ser asseguradas através do e-mail brunchclandestino@gmail.com ou de mensagem privada no Facebook.

As datas são dadas a conhecer através das redes sociais (Facebook e Instagram).



Leitaria Lisboa

As opções de brunch da Leitaria são para duas pessoas, das quais poderá escolher entre o Brunch Alfacinha (€12), o Brunch Leitaria (€18) e o Brunch Lisboa (€22). O primeiro menu inclui uma seleção de pães, croissants, manteiga, compota, requeijão, iogurtes, cappuccino, chás e sumos. No segundo menu é acrescentado uma tábua de queijos, fiambre e salmão fumado com rúcula. Por fim, o último menu conta ainda com uma tábua de rosbife, peru assado, queijo da ilha, presunto, salada caprese e uma segunda bebida.





Morada: Rua da Artilharia 1, 87-A

Horário: Todos os dias, a qualquer hora





Palácio Chiado (DeLisbon)

Aqui poderá comtemplar a decoração e o requinte do espaço enquanto partilha um delicioso brunch que inclui ovos mexidos, azeitonas, enchidos, queijos, pães, fruta da época, etc. O preço é de €18 por pessoa.

Morada: Rua do Alecrim, 70

Horário: Sábados e domingos, das 12h00 às 16h00





UAU

A UAU é uma ice-cream shop mas também serve brunches (e são deliciosos). Por €12 terá uma experiência gastronómica que inclui sumos naturais, bebidas quentes, ovos Arlington, panquecas com banana e aveia, iogurte com granola, etc. Há também gelados de pau coloridos (picolés) com texturas e sabores exclusivos.

Morada: Doca de Santo Amaro, 13, Alcântara

Horário: Sábados e domingos das 12h00 às 16h30





Pão com Canela

Situado na bonita Praça das Flores, o Pão com Canela oferece um brunch buffet de qualidade a um preço acessível, num ambiente tipicamente lisboeta. O menu de €18 inclui pratos quentes, frios, sobremesas, croissants, etc.

Morada: Praça das Flores, 25-29, Príncipe Real

Horário: Sábados e domingos, das 10h00 às 16h00





Brunch Café

Este é o sítio onde poderá encontrar tudo aquilo que pode fazer parte de um brunch tipicamente americano. Panquecas, bagels, omeletas, sanduíches, sopas, batidos, bebidas quentes, snacks, entre muitas outras coisas. Além destas opções, existem quatro menus que vão dos €10,80 aos 15,80.

Morada: Rua da Alfândega, 120

Horário: Todos os dias, das 9h00 às 17h00





Nicolau Lisboa

A cafetaria vintage da Baixa pertence ao Home Lisbon Hostel e tem deliciosas opções para quem procura sabores mais saudáveis. O menu brunch custa €13 e inclui panquecas, uma taça de iogurte, sumo de laranja, tosta de abacate ou tosta de queijo e salmão fumado e café ou chá. Os ovos benedict são uma das especialidades da casa.

Morada: Rua de São Nicolau, 17

Horário: Todos os dias, das 9h00 às 19h00





Joana Pinheiro Rodrigues