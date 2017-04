O restaurante Eleven tem o 1.º brunch com estrela Michelin de Lisboa… E é simplesmente imperdível!

Além da melhor vista sobre Lisboa, o Eleven conta agora com uma novidade aos sábados, servida entre as 12h30 e as 15h. O chef Joachim Koerper, que detém uma estrela Michelin, preparou um brunch que inclui compotas e pães caseiros, produtos de charcutaria, queijos, fruta, ovos e doces, como os churros.

A não perder: tártaro de frutas, salmão marinado, mini cassoulet de vegetais, churros com caramelo e flor de sal e os deliciosos macarons.

Reserva (aconselhável): 21 386 22 11

Preço por pessoa: €29