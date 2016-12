pub

Para o Natal deste ano, as marcas Champagne Moët & Chandon, Veuve Clicquot e Dom Pérignon, sugerem edições limitadas e packs cheios de glamour!



Para um bom apreciador de Whisky, a Glenmorangie apresenta uma elegante edição especial elaborada The Original Single Malt Scotch Whisky, e que vem com a oferta de 2 copos em metal sob o tema 'Craftsman Cup'.



Para além disso, destaca-se a edição especial do Champagne Dom Pérignon Blanc Vintage 2006 numa edição limitada em colaboração com o artista alemão Michael Riedel.



A Moët & Chandon sugere duas embalagens em dourado (bruto) e em rosa (rosé) e para além disso surpreende com uma embalagem acessorizada com uma 'banheira' de gelo.