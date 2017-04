1. Arte colorida





Diga adeus às pinturas clássicas de flores em jarras e opte por emoldurar a sua própria obra-prima. Comece por escolher a zona onde a vai expor: a cozinha e a sala são as divisões mais indicadas. Reúna um conjunto de flores da estação com cores vibrantes, retire o excesso de folhas para um look mais clean e pendure-as viradas ao contrário numa superfície lisa. Não existem regras nos materiais usados, faça experiências e acima de tudo dê largas à sua imaginação.



2. Flores comestíveis

Já diz o ditado que "os olhos também comem", por isso na hora de desfrutar de uma refeição não descure esse sentido. Como a oferta de serviços completos, de chá ou café, com temas florais é enorme, a tarefa será fácil. Propomos-lhe que vá mais além e se aventure também nos seus cozinhados. Compre flores comestíveis (disponíveis em alguns supermercados), decore os seus bolos e inclua-as nas suas cuvetes de gelo. Boas experiências sensoriais!

3. De aborrecido a divertido

Comprou um móvel em segunda mão que precisa de alguns arranjos? Está cansada de olhar para o mesmo roupeiro todos os dias? A solução já não passa por ultrapassar o seu orçamento e comprar um novo. Visite algumas lojas ou opte pela via mais confortável e faça um shopping online ? o mais importante é encontrar o papel de parede perfeito para vestir de novo o seu móvel. Se preferir, opte por ajuda de profissionais (www.monstros.pt).

4. À prova do tempo

A curta durabilidade das flores é algo que não agrada a ninguém, por isso apresentamos-lhe uma forma de lhes dar o dom da vida eterna através do papel! Comece por decidir se prefere uma decoração pequena ou um statment piece, como na imagem. Escolha o material ? pode optar por cartolina, papel Kraft ou crepon ?, selecione a sua paleta de cores e por fim dedique algumas horas do seu dia aos trabalhos manuais. Reduz custos na decoração e relaxa a mente ao mesmo tempo.



5. Rainha em flor

Já lá vai o tempo em que as coroas de flores só se usavam na cabeça em casamentos e batizados. Para trazer um pouco de cor e primavera à sua casa não há nada melhor do que enfeitá-la desta forma. Para isso basta escolher as suas prediletas e comprar arame. Meça o diâmetro que deseja e feche-o num círculo, divida as flores e enrole-as uma a uma com o arame à volta de toda a superfície. Pode optar por secá-las primeiro ou utilizá-las frescas.



6. Cada flor, sua casa

O Pinterest é o sítio ideal para encontrar um mundo infinito de novas ideias para substituir os tradicionais vasos e jarras. Desde a reciclagem, feita com latas de conserva e garrafas de vidro, aos utensílios de jardim, como regadores, passando por objetos mais inesperados: lâmpadas, tachos, galochas e até pneus. Todas elas reúnem um duplo sentido cheio de criatividade, harmonia e encanto.