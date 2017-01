pub

As pré-vendas para o filme do Dia dos Namorados, ‘As Cinquenta Sombras Mais Negras’, começam a 12 de janeiro, cerca de um mês antes da estreia do filme em Portugal, agendada para dia 9 de fevereiro.



Os bilhetes para o segundo filme da saga ‘As Cinquenta Sombras’, estarão disponíveis já a partir desta quinta-feira nos cinemas aderentes e vêm numa embalagem especial de oferta repleta de glamour e sedução.



Os maiores fãs da saga vão ter ainda a possibilidade de assistir ao filme um dia antes da estreia – a 8 de fevereiro, às 21h30, em 15 cinemas nacionais - se adquirirem um dos 4.000 Grey Tickets para esta sessão disponível nos Cinemas NOS Colombo; NOS NorteShopping; NOS Coimbra Alma; NOS Braga Parque; NOS Vasco da Gama; NOS Glicínias; NOS Forum Algarve; Cinema City Alegro Alfragide: Cinema City Leiria; UCI El Corte Inglés; UCI Arrábida; Socorama Guimarães; Cineplace Algarve Guia; Cineplace Rio Sul e Cineplace Loures.

‘As Cinquenta Sombras Mais Negras’ é a continuação de um romance "obsessivo" entre Anastasia Steele, uma jovem estudante que tem agora uma carreira numa prestigiada editora de Seattle, e Christian Grey, um temido e carismático presidente de uma poderosa empresa internacional. Christian Grey volta a seduzir Anastasia que, agora bem mais cautelosa, exige novas regras antes de lhe dar outra oportunidade. Assim que ambos começam a ganhar confiança e a encontrar estabilidade, figuras do passado de Christian começam a assombrar a relação, determinadas a destruir qualquer hipótese de um futuro juntos.