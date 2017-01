pub

De acordo com um artigo de abril do ano passado do Los Angeles Times, a cantora Björk foi a última mulher a surgir como cabeça de cartaz do conhecido festival de música de Coachella.



Nos últimos anos assistimos a uma maioria de nomes masculinos nas opções de escolha de convidados a tocar no festival. Este ano, é Beyoncé quem quebra essa tendência. A cantora vai atuar no segundo dia do festival, ao lado de nomes como Lamar e Radiohead.



O festival terá lugar nos fins-de-semana de 14 a 16 de abril e de 21 a 23 do mesmo mês.