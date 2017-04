Parques nacionais

Em 2017, o Canadá completa 150 anos e, para celebrar, a entrada nos parques nacionais é gratuita. O de Banff, no coração das Montanhas Rochosas, é um dos mais antigos e procurados. Tem 6641 quilómetros quadrados de vales, florestas e rios, proporcionando uma multiplicidade de atividades ao ar livre, incluído esqui ou skydiving. Apanhando a estrada Icefields Parkway, chega-se ao Parque Nacional Jasper, com quase o dobro do tamanho. Uma vez lá, embarque em excursões pelas montanhas, através da Skyline Trail ou da Path of the Glacier. Mas o maior parque nacional é o de Wood Buffalo, também na província de Alberta. Foi criado em 1922 para proteger as últimas manadas de bisontes selvagens e classificado como Património Mundial da UNESCO em 1983. Com o mesmo reconhecimento, atribuído em 1978, o Parque Nacional Nahanni é atravessado pelo rio com o mesmo nome, que significa "espírito" na língua do povo indígena outrora habitante da região. Bem mais a sul, o Parque Nacional Georgian Bay Islands é composto por um conjunto de ilhas (63) da Baía de Georgian, onde é possível acampar. Aninhado também numa baía, próximo da cidade de Alma, o Parque Nacional Fundy tem mais de 100 quilómetros de trilhos para explorar, de bicicleta ou a pé. Localizado em Yukon, um dos melhores sítios do mundo para ver a Aurora Boreal, o Parque e Reserva Nacional Kluane abriga o monte Logan, o pico mais alto do Canadá.





Lagos

O Canadá é um dos países com as maiores reservas de água doce do mundo. Tem tantos lagos – grandes e pequenos – que dificilmente poderiam ser todos contados. Inserido no Parque Nacional Banff, o lago Louise está rodeado pelo Vale dos Dez Picos e no inverno congela, tornando-se um gigante rinque de patinagem. Também dentro de um parque, na Colúmbia Britânica, os lagos Joffre são, na verdade, três – Lower, Middle e Upper – e estão ligados por um trilho. Cerca de 70 quilómetros separam Vancouver do lago Garibaldi, que se formou quando a lava dos vulcões circundantes bloqueou o vale, criando uma barragem natural. Ocupando mais de 30 mil metros quadrados de extensão, o Grande Lago do Urso é o maior do Canadá e um dos maiores do mundo. Apresenta uma forma irregular, com algumas baías compridas pontuadas por ilhas. O lago Abraham ficou famoso pelo estranho fenómeno natural que ocorre nas suas águas, onde as bolhas de ar ficam presas sob a superfície congelada. Trata-se de metano, um gás altamente inflamável, produzido pelas bactérias da água.



Ilhas

Rodeado por três oceanos (Pacífico, Atlântico e Ártico), o Canadá é composto por mais de 200 mil quilómetros de costa e milhares de ilhas. A do Príncipe Eduardo é uma das dez províncias do país, a menor, tanto em extensão territorial como em população. Procurada pelas praias paradisíacas e pelas deliciosas lagostas, tem o seu próprio parque nacional. Ao largo de Newfoundland, na costa oeste do Canadá, encontramos a Ilha do Fogo, um pequeno retiro para inspiração de artistas (e não só). Visite-a em agosto, para apanhar o Brimstone Head Folk Festival, que se realiza naquele que é conhecido como um dos quatro cantos do mundo. A Ilha de Cabo Bretão faz parte da província da Nova Escócia e recentemente andou à procura de moradores, oferecendo trabalho e um hectare de terreno. A região é rica em belezas naturais, mas tem falta de pessoas. Situada na zona sul da baía de Hudson, a Ilha Akimiski não tem habitantes permanentes, apenas cientistas e funcionários do Santuário de Aves Migratórias, que ocupa metade do seu território.