‘BEFORE THE FLOOD’ DOCUMENTÁRIO DE LEONARDO DICAPRIO ESTREIA NO NGC

pub

Do oscarizado Fisher Stevens e do também oscarizado, ativista ambiental e Mensageiro da Paz das Nações Unidas Leonardo DiCaprio, chega no dia 30 de outubro ao National Geographic Channel ‘Before the Flood’.

Neste documentário, Leonardo DiCaprio embarca numa viagem de uma vida - Desde a Gronelândia, passando pelas florestas queimadas da Sumatra até aos corredores do Vaticano, DiCaprio explora o impacto devastador das alterações climáticas no planeta. Conversa com ativistas, cientistas, e com alguns nomes de referência, tais como Barack Obama, Elon Musk e o Papa Francisco. Debruçando-se profundamente sobre as causas desta crise e partilhando potenciais soluções, DiCaprio procura uma resposta à pergunta bastante clara: Poderemos agir antes que seja tarde demais?