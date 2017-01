pub

Conhecida por eleger receitas tradicionais portuguesas na sua ementa (a s suas especialidades são Choco Frito à Moda de Setúbal, Lombo de Bacalhau à Lagareiro, Bife à Portuguesa e Francesinha à Moda do Porto) o Pateo acaba de lançar um desafio gastronómico que não vai querer perder.

Com o objetivo de fomentar uma maior proximidade com os clientes Pateo, foi lançada recentemente uma ação no Facebook. A #BatalhaDosPratos é um desafio em que os fãs do Restaurante Pateo escolhem três pratos da nova ementa, de uma lista de 23 opções. As votações já começaram e a adesão tem sido massiva. Em causa estão decisões difíceis, como Beringela Recheada com Vitela, Lasanha de Frango do Campo, Feijoada do Mar, Caril de peixe e Amêijoas com Arroz Árabe, entre muitos outros.