A Barbie homenageou Catarina Furtado, Sara Moreira, Rita Ferro Rodrigues, Iva Domingues, Vera Sacramento, Mariana Duarte Silva, Anna Lins, Joana Barrios, Ângela Ferreira, Vitoria Guerra e as jovens ginastas Joana Moreira e Rita Ferreira, que receberam uma Barbie personalizada à sua semelhança. Com carreiras e percursos que inspiram as crianças, estas mulheres materializam a mensagem "tu podes ser o que quiseres".

Ao distinguir estas 12 mulheres, a Barbie continua a homenagear figuras femininas heroicas que inspiram as meninas ao quebrar barreiras e ao expandir as possibilidades das mulheres por todo o mundo.

Catarina Furtado, divide a reconhecida carreira como apresentadora de televisão, com os cargos de Embaixadora de Boa Vontade do UNFPA - Fundo das Nações Unidas para a População, desde 2000, e Presidente da Associação "Corações com Coroa", desde 2012, instituição que pretende contribuir para a capacitação de meninas, jovens e mulheres, e para a Igualdade de Género como estratégia para combater a pobreza e a exclusão social, entre outros objetivos.



Sara Moreira foi mãe, em 2013, mas a maternidade não a impediu de continuar a carreira desportiva. Este ano, ganhou o Ouro nos Campeonatos Europeus de Atletismo, na prova de Meia-Maratona, e participou nos Jogos Olímpicos do RIO 2016.

Rita Ferro Rodrigues, Iva Domingues e Vera Sacramento contribuíram para a criação da plataforma "Capazes", que tem promovido o debate público de vários temas relativos à mulher e à sociedade em que se insere. Estão também nas escolas, com o programa "Capazes na Escolas", que tem como objetivo fazer chegar os princípios do feminismo às crianças em período escolar.



Joana Barrios também colabora com o projeto e, além disso, é atriz, autora do blogue "Trashédia", fashionista e mãe. Num artigo recente publicado na revista Vogue Portugal, Joana foi descrita como "a mulher que nos lembra que o melhor que podemos vestir é a personalidade", o que diz tudo sobre a si.

Mariana Duarte Silva, mãe de 3 filhos, é a mentora do projeto "Village Underground", que transformou antigos autocarros e contentores marítimos em escritórios, sendo hoje um dos principais locais de cowoking, um centro de difusão cultural e criativa, com projetos ligados à televisão, ao teatro, ao fado e à música em geral, à arquitetura, ao design, à restauração e à moda.



Anna Lins, conceituada Chef de cozinha japonesa e asiática, foi a primeira mulher a receber uma certificação em Sushi, por uma entidade japonesa, depois de lhe ter sido referido que "as mulheres não podem fazer carreira a fazer sushi".

Ângela Ferreira é artista visual e ilustradora. Sob o apelido de "Kruella d’Enfer" apresenta um universo visual encantado, criando fantásticas e misteriosas criaturas. A artista expõe desde 2010 e já viu o seu trabalho chegar a Banguecoque.



Vitória Guerra, com apenas 27 anos, alcançou o estrelado internacional e conjuga a carreira na televisão portuguesa, com projetos de cinema lá fora, como "As Linhas de Wellignton" ou "Cosmos". Com o seu papel em "Amor Impossível", realizado por António Pedro Vasconcelos, foi distinguida com o galardão de Melhor Atriz, nos Prémios Sophia, e recebeu também um Globo de Ouro.

Joana Moreira e Rita Ferreira, atletas do Acro Clube da Maia, são campeãs do mundo de ginástica acrobática, no grupo de idades dos 12 aos 18 anos. Foram a Putian, na China, e apesar da tenra idade arrecaram o ouro para Portugal.

São percursos e histórias diferentes, mas que se cruzam num ponto: dão vida à mensagem "tu podes ser o que quiseres", demonstrando às crianças que o seu futuro é repleto de possibilidades e de sonhos por concretizar.