Aventura nas Férias com a Land Rover!

Land Rover SUV com cabana rústica

A Land Rover apresenta uma cabana com características rústicas desenhado para o interior do SUV compacto Discovery Sport. O habitáculo é bastante resistente e tem um aspeto contemporâneo, disponibilizando uma área de 3,5 m2. Uma éspecie de tenda onde podem pernoitar comodamente dois adultos. Foi testado em relação ao frio, aguentando temperaturas extremas de -20ºC. É fabricada com ripas de madeira, provenientes de fontes sustentáveis, e possui acabamentos de madeira de cedro vermelho ocidental de produção ecológica.

A robusta estrutura de madeira é tão compacta que encaixa sem qualquer problema no modelo, sendo transportada com facilidade e sem ocupar espaço. É o carro ideal para pessoas com um estilo de vida ativo, oferece uma grande capacidade de carga, soluções inovadoras de armazenamento e uma configuração interior espaçosa para que tenha todo conforto que necessita.

Mads Lindstrom, Partner da LUMO Arkitekter, acrescenta: "A cabana é robusta devido à sua durabilidade e à sua flexibilidade, razão pela qual é perfeito para as várias colocações e finalidades, como acontece com o Land Rover Discovery Sport. Enquadra-se perfeitamente com o meio envolvente, quer esteja nas Terras Altas da Escócia ou numa praia remota da Escandinávia. Além disso, ao não possuir uma base permanente, o seu impacto no meio-ambiente é mínimo esteja onde estiver." É então clara a sua fácil instalação em superfícies irregulares.

Segundo o aventureiro que conquistou o Everest, Kenton Cool "Cada vez mais está na moda viver longe da civilização em habitáculos com caraterísticas rústicas. Apenas a Land Rover podia criar este modelo perfeito capaz de se deslocar por todo o mundo. O seu desenho é inteligente e incrivelmente robusto, o que o torna ideal para as zonas mais recônditas do planeta."