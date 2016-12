pub

Agora já não tem de sair de casa para experimentar as iguarias do Sushic. O Grupo acaba de inaugurar o Sushic Pop que, além de ser uma loja com take away, vai garantir a entrega ao domicílio de sushi nas zonas de Benfica à Praça de Espanha, passando pelas Laranjeiras, Alto dos Moinhos, Sete Rios, Telheiras, Avenida da República e Entre Campos.

Neste serviço de take away é possível encontrar:

Menu Sushi Fusão – combinado de 15 peças de sushi de fusão + uma bebida pequena (15€), Menu Super Fusão – combinado de 30 peças de sushi de fusão + bebida grande (28€), Menu Sushi e Sashimi – combinado de 15 peças de sushi e sashimi + bebida pequena (15€), Menu Super Sushi e Sashimi – combinado de 30 peças de sushi e sashimi + bebida grande (28€), Menu Salmão – 15 peças de combinado de sushi e sashimi de salmão + bebida pequena (15€), Menu Super Salmão – 30 peças de combinado de sushi e sashimi de salmão + bebida grande (28€), Menu Salmodon – tigela de arroz de sushi coberto com fatias de salmão e cebolinho + bebida pequena (12€), Menu Zukedon – peixe do dia marinado em tigela com base de arroz de sushi + bebida pequena (12€) e o Menu Chirashi – tigela de arroz de sushi coberto com variedade de fatias de sashimi + bebida pequena (13,50€). Além disso, fazem ainda parte da ementa entradas como a Tempura de camarão (9,50€), o Tártaro de salmão (9,50€) ou as Gyosas de frango Thai (4,50€); os Makimonos como o Tekkamaki – 6 unidades de hossomaki de atum (6€), o Califórniamaki – uramaki com camarão cozido, pepino, maionese japonesa e abacate (8€) ou o Spicy Maguro – uramaki com atum, manjericão, maio togarashi e abacate no interior, coberto com atum, rúcula e togarashi (9€), entre outros; e os Temakis de salmão (4€), de atum (5€), de salmão com philadelphia (4€) e o califórnia (4€).

O grupo já tinha desenvolvido uma parceria com a Central Menu para entrega ao domicílio nas zonas de Algés, Linda-a-Velha, Carnaxide e Oeiras a partir do seu espaço no Mercado de Algés, mas agora, com este serviço de marca própria, tem entrega mais personalizada e atenta aos seus clientes numa grande parte de Lisboa.

Depois do Sushic Almada, do Sushic Algés, do Sushic Chiado, do Oyster and Sushi bar by Sushic (Altis Belém) e do Bao, o grupo cresce com este novo espaço e apresenta-se como a proposta de sushi mais interessante para qualquer momento.

Sushic Pop - informações

Morada: Rua das Laranjeiras nº5B, Lisboa

Horário: Todos os dias das 12 às 22h

Telefone: 210 966 877 ou 911 791 196