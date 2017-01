As tendências de decoração low-cost do Jumbo

A nova coleção de Casa do Jumbo inspira-se numambiente étnico e na natureza, e mostra-a nos tons terra e mar, nas tonalidades pastel, bem como nos padrões floreados, da coleção. Sobressaem peças originais como as placas a dizer HOME ou as molduras com mensagens românticas (como "I Love You"). Percorra a galerias e saiba de que elementos decorativos falamos.