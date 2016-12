As tardes no Ritz Four Seasons Hotel Lisboa não vão ter falta de chá



Para se deliciar tarde adentro há três novos menus de High Tea dignos de verdadeiras obras de arte, pelas mãos do Chef Pasteleiro Fabian Nguyen. O five o'clock tea transformou-se numa instituição britânica, mas reza a história que foi a rainha Catarina de Bragança que introduziu a tradição de beber chá na corte inglesa no século XVII. Acredita-se ainda que a compota de laranja amarga, marmalade como é chamada na terra de Sua Majestade, foi criada a partir de receita da própria rainha portuguesa com laranjas da sua terra natal, Vila Viçosa.

Em Lisboa, o ritual volta a estar na moda no Ritz Four Seasons Hotel Lisboa pela mão do Chef Pasteleiro Fabian Nguyen. No majestoso Salão Almada Negreiros - numa atmosfera tão requintada como luxuosa, com uma vista privilegiada para o Parque Eduardo VII – recoste-se e deixe-se seduzir pelo conforto das poltronas, pelo cintilar dos lustres, pelo cheiro e cores dos arranjos florais que o rodeiam e alegram até os dias mais cinzentos ou, inspire-se com as inúmeras obras de Arte que habitam todo o Salão, escolha o seu "Afternoon Tea" e por algumas horas sinta-se realeza desta corte.

Assim, com a chegada dos primeiros dias frios e de Inverno, o Salão Almada Negreiros tornar-se-á o local mais apetecido para desfrutar tarde adentro o ritual do chá. O chá esse, chega tembém ele com todo o requinte de que é digno. Servido de bules de prata, sobre a mais fina porcelana, tudo o fará sentir-se transportado para o mais faustuoso palácio.

No menu, pelas mãos do Chef Pasteleiro Fabian Nguyen, há escolhas para todos os paladares: Para os mais conservadores e tradicionalistas, o Lisboa Afternoon Tea com sabores bem portugueses; para os criativos, o Almada Negreiros Afternoon Tea; Por fim para os que procuram sempre novidades, o Ritz Four Seasons Afternoon Tea, que a cada estação trará novas cores e sabores.

Como é de chá que se fala, estão disponíveis vinte e quatro variedades de chá e infusões vindos dos quatro cantos do mundo incluindo dos Açores da mais antiga, e atualmente única, plantação de chá da Europa, assim como variedades de chá branco do Monte Fuji, chá verde Matcha e Sencha, chá preto, e chá de Oolong.

Para além do chá, nos dias mais frios, e para os mais gulosos nada será mais reconfortante que o aveludado chocolate quente com o chocolate de assinatura do Hotel, ChocoRitz, tão rico em aroma e cor quão intenso de sabor.

Os três novos Chás do Ritz Four Seasons Hotel Lisboa são:

•No Lisboa Afternoon Tea, Lisboa e os seus sabores foram mote para a sua concepção: mini pastéis de nata, pastéis de feijão, queijadas de Sintra e até com doces apontamentos dos tão tradicionais azulejos lisboetas.

Preço: EUR 25

•O Almada Negreiros Afternoon Tea, inspirado nas obras do artista moderno - cores e padrões geométricos das suas tapeçarias no lobby do Hotel, deram origem a uma delicada selecção de finger sandwiches e pastelaria que que pela mão do Chef Pasteleiro Fabian Nguyen consegue captar toda a criatividade e essência de Almada Negreiros, dando origem aos sabores e texturas dignas de uma obra de Arte: estaladiços macarrons de variadíssimos sabores, cremosos éclairs com a sua clássica massa choux Francesa decorados com folha de ouro, e financiers. Todos estes também estes muito coloridos e fotogénicos.

Preço: EUR 37 (inclui uma flûte de Champagne Perrier Jouët)

•Ritz Four Seasons Afternoon Tea, o ritual deste chá começa com uma flûte de Champagne Perrier Jouët, e a cada estação trará uma selecção das suas cores e sabores tipicos da época.

Preço: EUR 45 (inclui uma flûte de Champagne)

Já dizia Henri James, o reconhecido escritor britânico de origem americana do Século 19, que "há poucas horas na vida mais agradáveis do que a hora dedicada à cerimónia conhecida como chá da tarde". E apesar do hábito do chá das cinco ser totalmente britânico, no Ritz Four Seasons Hotel Lisboa vai estar disponível diariamente no salão Almada Negreiros, a partir das 15:30 até as 18:30, para que se possa deliciar pela tarde adentro.

•O Chá esta disponível diariamente entre as 15h30 e as 18h30.

•Para reservas por favor contactar: 21 381 1400

Fabian Nguyen nasceu em Vanuatu, no extremo oeste do Oceano Pacífico e a nordeste da Austrália. Decide seguir rumo a França para estudar 3 anos na reconhecida escola hoteleira, Lycée François Rabelais.

Depois de terminar o curso, tem a sua primeira experiência profissional no restaurante do Hotel Domaine De Clairefontaine, com 1 estrela Michelin, onde trabalha com o Chef Philippe Girardon, considerado o melhor ouvrier de França. Após 4 anos, sai rumo a Salzburgo, para trabalhar com o Chef Antoine Westermann no Restaurante Le Buerehiesel, então com 3 estrelas Michelin, e passa ainda pelo Four Seasons Hotel des Bergues em Genebra.

Em Portugal já passou pelo Restaurante Fortaleza do Guincho, com 1 estrela Michelin, onde trabalhou ao lado do Chef Joaquim Figueiredo. Passou igualmente pelo Tavares Rico e também pela Bica do Sapato, onde trabalhou com o Chef Fausto Airoldi e o conceituado sushiman Paulo Morais.

Desde 15 de Abril de 2013 que está no Ritz Four Seasons Hotel Lisboa como Chef Pasteleiro, a criar deliciosas sobremesas, que são autênticas obras de arte.