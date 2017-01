One Day At a Time (Netflix, 6 de janeiro)

pub

Segundo os críticos de televisão e cinema, 2016 foi um ano de grandes séries e temporadas. Vejam-se (literalmente) as séries estreadas American Crime Story, Atlanta ou Stranger Things e as aclamadas novas temporadas de Game of Thrones, Narcos ou Mr.Robot. Mas 2017 promete ser tão bom ou melhor. Com mais séries em produção que nunca, este ano tem potencial para ser incrível no que respeita à televisão.

One Day At a Time (Netflix, 6 de janeiro)



É na verdade um remake da série dos anos 70 (1975-1984) de Norman Lear e um original Netflix. É uma comédia e retrata o dia a dia de três gerações de uma família cubano-americana. Uma ex-militar divorciada, a filha adolescente, os filhos gémeos e a uma mãe muito 'old school'. Todos a viver na mesma casa episódios hilariantes. Com atores como Isabella Gomez, Todd Grinnell e Marcel Ruiz.

The Young Pope (HBO, 15 de Janeiro)



Jude Law é o protagonista. Esta informação poderia resumir a nova série de Paolo Sorrentino, que já estreou a primeira temporada no último trimestre do ano, não fosse Law um ator irrepreensível. An narrativa centra-se na personagem principal do Papa Pius XIII, que para a sua mãe e confidente Sister Mary (Diane Keaton) continua a ser o pequeno Lenny Belardo. Controverso, polémico e revolucionário, reúne todas estas qualidades numa só equação e junta-lhe ainda mais uma: é americano. Uma série a não perder.





Riverdale (The CW, 26 de Janeiro)



Ainda nem começou e já é popular entre os internautas e os críticos de televisão. Em género de drama, a série baseia-se e inspira-se nas conhecidas personagens da banda desenhada americana Archie Comics. Em Riverdale tudo parece perfeito, até um homícidio assolar a pequena cidade. Com os atores K.J. Apa no papel de Archie, Lili Reinhart como Betty e Camila Mendes como Veronica, quem será que está a dizer a verdade?



Nesta nova série, o ator Corey Hawkins assume o papel de Eric Carter, um ex-militar que regressa à América depois da guerra, mas que não consegue deixar o passado no passado. Depois de pedir ajuda à CTU (Counter Terrorist Unit) vê-se numa luta para evitar um dos maiores ataques terroristas de sempre. Um retrato que não está longe da realidade que vivemos nos dias de hoje, e que acima de tudo nos promete fazer pensar.

Reese Witherspoon, Nicole Kidman, Shailene Woodley, Laura Dern, Alexander Skarsgård, Adam Scott, James Tupper e Zoë Kravitz? É bom demais para ser verdade. A nova série em edição limitada do mesmo realizador do filme "Dallas Buyers Club", Jean-Marc Vallée, e entralaça as histórias de três mães, das suas vidas (quase) perfeitas, até tudo mudar com um homicídio. É uma série sobre as mentiras perigosas que muitas contamos a nós mesmos, e aos outros, para sobreviver.



O que acontece quando um polícia afro-americano mata um adolescente na Carolina do Norte, de forma brutal e aparentemente impiedosa? Os meios de comunicação locais, o Departamento Policial e o Governo entram numa espiral de conspiração que parte deste acontecimento. Mas há algo misterioso a acontecer por detrás deste incidente, e uma história por desvendar.





Com Jenna Coleman na personagem de Victoria, esta série narra a vida da Rainha Victoria de Inglaterra desde a sua ascenção ao trono aos 18 anos, até ao casamento com o Príncipe Alberto. Biografia e drama, é uma série que desvenda alguns dos segredos da coroa e mostra o carácter determinado da Rainha. Mais aqui

É um drama e baseia-se no controverso livro de 1979 "Mind Hunter: Inside the FBI’s Elite Serial Crime Unit". Jonathan Groff e Holt McCallany são dois agentes do FBI que interrogam serial killers em prisões, para resolver e fechar casos pendentes. Uma produção de Charlize Theron e do realizador de Gone Girl, David Fincher.



Baseada no aclamado filme indie (de 2014) com o mesmo nome do argumentista e realizador Justin Simien, a série é uma comédia que segue as vidas de um grupo de estudantes que é frequentemente vítima de racismo e discriminação por parte dos colegas no liceu Ivy League.





E se alguns dos mais icónicos e poderosos heróis da Marvel se juntassem para defender a noite de Nova Iorque? É o caso do enredo da nova produção Netflix, com as personagens Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist, e a participação especial de Elektra (quem se recorda?). Apesar de estrear apenas em Setembro, estes são alguns dos dados já revelados.Por Rita Silva Avelar