As novas temporadas são mais do que muitas, a começar pela série Sense 8 ou Master of None. A Netflix já deu a conhecer algumas das novidades, umas que estrearam há pouquíssimo tempo, outras que estão ainda por chegar.

- 13 REASONS WHY

A série produzida por Selena Gomez que retrata a história de uma adolescente que se suicida, mas antes deixa um testamento em forma de vídeos, através dos quais vai dando pistas quanto às razões que a levaram ao suicídio. A série é inspirada no bestseller de Jay Asher.

JÁ ESTREOU











- GIRLBOSS

Com apenas 22 anos, Sophia Amoruso começou a vender roupa em segunda mão no eBay. Com bom olho para o negócio, uma década depois tornou-se na milionária fundadora de um negócio que faturava 85 milhões de dólares - Nasty Gal. Ela foi uma das primeiras net-celebrities da nossa era, e também a primeira a escrever um livro - #Girlboss. A série é produzida por Charlize Theron.

ESTREIA: 21 de abril





- AS TELEFONISTAS

É a primeira série espanhola da Netflix e conta a história de quatro mulheres que, em Madrid dos anos 20, trabalhavam na primeira Companhia Telefónica Nacional. Ao longo dos vários episódios da série vão sucedendo enredos de relações de amizade, amores, ao mesmo tempo que são discutidos temas como os direitos das mulheres, violência doméstica e sexual. A segunda temporada já começou a ser gravada.

ESTREIA: 28 de abril





- SENSE 8

Dos criadores do ‘The Matrix’ e ‘Babylon 5’, uma série que conta a história de oito pessoas que conseguem experienciar telepaticamente as vidas uns dos outros.

ESTREIA: 5 de maio (Temporada 2)

- DEAR WHITE PEOPLE

Série baseada no aclamado filme independente e que satiriza a era pós-racial nos Estados Unidos, quando um grupo de estudantes negros entra numa prestigiada universidade, predominantemente branca.

ESTREIA: 28 de abril





- ANA

Inspirada num romance clássico, esta série conta a história de Anne, uma órfã intrépida e cheia de imaginação, e o impacto da sua chegada na vida de uma pequena vila.

ESTREIA: 12 de maio





- MINDHUNTER

David Fincher (Seven; O Estranho Caso de Benjamin Button; House of Cards)é o produtor desta série, passada nos anos 70. A história é a de dois polícias do FBI que tentam resolver vários casos complicados, interrogando para isso assassinos em série.

ESTREIA: Outubro





-HOT GIRLS WANTED: TURNED ON

Produzida por Rashida Jones, Jill Bauer e Ronna Gradus, Hot Girls Wanted: Turned On é uma série documental de seis episódios baseada no documentário, Hot Girls Wanted.

Esta série narra as histórias sobre pessoas cujas vidas foram afetadas pelo crescimento da Internet onde as redes sociais, a pornografia e relações virtuais estão apenas à distância de um clique. Cada episódio explora as ligações entre o sexo e a tecnologia enquanto aborda histórias sobre intimidade, ligação e desconexão, autopromoção, raça e política de género.

ESTREIA: 21 de abril





- FIVE CAME BACK

Cinco realizadores contemporâneos contam a história de cinco lendários cineastas de Hollywood que se alistaram nas forças armadas para documentar a II Guerra Mundial. Steven Spielberg é um dos produtores execcutivos desta série que conta com 3 episódios. A história é narrada pela aclamada atriz Meryl Streep.

JÁ ESTREOU

- GLOW

Uma série de comédia que retrata a Los Angeles dos anos 80 - dos cabelos compridos, da luta livre americana... Através da história de uma atriz desempregada que tenta manter o sonho vivo como lutadora.

ESTREIA: 23 de junho





- MASTER OF NONE

O nova-iorquino Dev enfrenta alguns pilares da maturidade, como o primeiro emprego, uma relação séria e denunciar predadores sexuais no metro.

ESTREIA: 12 de maio (temporada 2)





