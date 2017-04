As aplicações que deve descarregar para aproveitar ao máximo a sua próxima viagem.

As melhores apps de viagens

Quando se viaja, há toda uma série de coisas que temos de programar com antecedência, desde a clássica lista de moradas aos dicionários, aos mapas, etc… Hoje em dia, já é possível levar tudo isso dentro de um smartphone.

A verdade é que existem aplicações de telemóvel que nos ajudam muito em viagem. Selecionámos as melhores, para que possa desfrutar ao máximo das suas viagens de 2017.





MAPS.ME

Com esta aplicação não tem de se preocupar em arranjar local com wi-fi. Com ela, temos acesso a todos os mapas que precisarmos de uma determinada cidade, sem ser necessário estar conectado à Internet. Convém é descarregar a aplicação antes de ir de viagem. Depois disso, podemos consultar offline todos os mapas.

GOOGLE TRADUTOR

É uma das aplicações que mais falta faz em viagem… Um tradutor automático, capaz de nos salvar nas situações mais básicas. Quantas vezes não entramos num restaurante e quando queremos escolher algo da lista de menus, temos uma certa dificuldade em fazer a escolha certa, simplesmente porque não percebemos do que se trata cada prato? Com esta aplicação disponibilizada pela Google já é possível fotografar o texto que pretendemos traduzir e de imediato o mesmo surge no ecrã já na Língua Portuguesa. O melhor de tudo? Não necessita de conexão à Internet.

GUIDES BY LONELY PLANET

São os guias turísticos mais comprados em todo o mundo, mas hoje em dia já existem em versão mobile. Com esta app terá acesso a mapas offline, pontos de interesse turístico, conversor de moeda e uma audioteca com frases tipo para que possa aprender rapidamente outros idiomas. Os guias da app estão disponíveis para 100 cidades diferentes.

PACK POINT

A app ideal para que não se esqueça de nada na sua próxima viagem. Criar listas é sempre a melhor solução… mas agora pode criá-las de forma organizada no seu smartphone. Basicamente esta aplicação quase faz a mala por si. Apenas necessita de transmitir as seguintes informações: a cidade que vai visitar, o dia da partida, o número de noites que vai passar por lá e se é homem ou mulher. De acordo com a duração da viagem e as atividades planeadas, a app criará uma lista de tudo aquilo que necessitará nesses dias. É a melhor forma de não deixar nada para trás.

SHOPIKON

A aplicação perfeita para fashionistas. Trata-se de um guia completo de lojas de luxo e não só, espalhadas por toda a Europa. Assim sendo, se o seu próximo destino for Paris, Milão, Londres, Madrid, Amesterdão, Roma ou Barcelona, vale a pensa descarregar esta app.

TRIPIT

Esta aplicação é ideal para grandes viagens, com vários destinos diferentes, escalas de aviões e reservas de hotéis distintas. Basta fornecer todos esses dados à Tripit, dando-lhe acesso ao seu e-mail pessoal (onde se encontram as reservas de aviões e hotéis), e a aplicação criará um itinerário com mapas incluídos.

ACCUWEATHER

É uma das coisas mais importantes quando se está longe de casa – saber como vai estar o tempo. Hoje em dia, a meteorologia muda com tal rapidez que o ideal é ter um sítio onde se possa ir verificando o estado do tempo. A Accuweather é das aplicações mais fiáveis a esse nível. Desta forma, dificilmente voltará a ser apanhado sem um guarda-chuva ou sem um protetor solar.

Se na sua próxima viagem todas estas aplicações constarem do seu telemóvel, dificilmente se arrependerá.





Ângela Mata